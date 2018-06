Martin Gaus had een gaatje in zijn dunne darm

"Het is bizar hoe het leven je totaal onverwacht in de dodelijke tang kan nemen om vervolgens 180 graden te draaien en je weer een blik op een toekomst biedt", zegt de 73-jarige Gaus in Story.

Gaus hoorde begin dit jaar dat zijn nieren nog maar voor 16 procent functioneren en is daarom in afwachting van een donornier. Om te ontspannen, is Gaus met zijn vrouw naar Texel gegaan. Daar kreeg hij last van hevige buikpijnen.

"Het bleek lastig om te ontdekken wat ik had, vooral omdat een behandeling met contrastvloeistof mijn laatste restje nierfunctie zou verwoesten." Uiteindelijk is ontdekt dat hij een gaatje in zijn dunne darm had. "Het had niet veel langer mogen duren. Mijn organen en buikwand waren door een zuur vergif aangetast. En dat veroorzaakte die helse pijnaanvallen."

De ingreep is goed verlopen, maar de nierfunctie van Gaus was vrijwel nihil. "Mijn lichaam vergiftigde zichzelf. Dialyse had mij het vervelendste geleken wat me kon overkomen. Ik had er dan ook niets van willen horen. Maar naast me lag een jongeman die mij het vertrouwen gaf dat dialyseren niet het einde van je plezier in het leven betekent."

Gaus wordt in afwachting van de donornier drie keer per week gedialyseerd. "Het is nu zaak om aan te sterken. Veel spieren zijn verdwenen. Ik heb dus nog een klus te klaren. Want alleen dan zal ik fysiek in staat zijn om een donornier te ontvangen."