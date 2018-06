Kit Harington wil van lange lokken af na Game of Thrones

Harington, die Jon Snow speelt in de populaire serie, hoopt na het einde van Game of Thrones wat meer in de anonimiteit te kunnen leven. "Ik wil mijn haar knippen en minder op mijn personage lijken", vertelt de 31-jarige acteur aan Entertainment Weekly.

Harington gaat voor een "heel kort" kapsel. "Het wordt lastiger om me van mijn baard te ontdoen, want daar ben ik erg aan gehecht. Ik hou ook van mijn lange haar, maar ik kan er in mijn volgende rol niet hetzelfde uitzien. Deze rol was fantastisch, maar ik moet van Jon Snow af."

Waarschijnlijk trouwt Harington nog wel met lang haar. De acteur geeft komend weekend zijn jawoord aan Game of Thrones-collega Rose Leslie.

HBO maakte begin dit jaar bekend dat het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones volgend jaar wordt uitgezonden. De laatste reeks bestaat uit zes afleveringen.