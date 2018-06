Tassenontwerper Kate Spade wordt donderdag begraven

De dienst vindt plaats in de Our Lady of Perputal Help Redemptories Church. In dezelfde kerk zijn haar grootouders in het huwelijk getreden, vertelt Spades vader Frank Brosnahan aan de Kansas City Star. Hij verwacht grote drukte bij de begrafenis van zijn dochter.

De familie van Kate Spade schreef in het overlijdensbericht dat ze voor de meeste mensen een verpersoonlijking van haar eigen merk en een glamoureus mode-icoon was.

"Er zaten echter veel meer kanten aan Kate en haar leven. Degenen die haar persoonlijk kenden, wisten dat ze een fenomenaal liefhebbend, vrijgevig, bescheiden en warm mens was, dat helaas veel te vroeg is heen gegaan."

Kate Spade werd op 5 juni dood aangetroffen in haar appartement in New York, nadat ze zichzelf van het leven had beroofd. Ze laat haar dertienjarige dochter Frances Beatrix en echtgenoot Andrew Spade achter.