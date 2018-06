Mary Borsato kampt met infectie aan gehavende schouder

Bij het verwijderen van de platen en schroeven uit haar gehavende schouder, die ze brak bij een val in haar bruidsmodezaak in Alkmaar, heeft een bacterie kans gezien zich in het gewricht te nestelen.

"Die heeft daar oorlog veroorzaakt", aldus Borsato tegenover RTL. De 72-jarige Borsato ligt door de infectie wederom in het ziekenhuis.

Borsato had in eerste instantie niet door dat ze haar schouder had gebroken. "Eerst dacht ik dat mijn arm uit de kom was of dat ik mijn sleutelbeen had gebroken. In het ziekenhuis bleek het om mijn schouder te gaan", zei ze destijds.