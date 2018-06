Zayn Malik 'wil geen label plakken' op relatie Gigi Hadid

In gesprek met GQ wil de voormalig One Direction-zanger niet veel uitweiden over zijn relatie met het model.

"We zijn volwassenen. We hoeven er geen label op te plakken om daarmee aan de verwachtingen van mensen te voldoen."

Wel wil de zanger kwijt dat Hadid hem geholpen heeft hem wat positiever te maken. "Ik bekeek alles altijd van de negatieve kant", vertelt hij over de periode dat zijn eerste soloalbum uitkwam.

Testosteron

"Dat kwam waarschijnlijk door de puberteit, of testosteron of wat er op dat moment ook door mijn lichaam raasde. Gigi heeft me geholpen om dingen ook van de positieve kant te bekijken."

Ook nu hij met zijn tweede album bezig is, heeft hij weer veel steun aan Hadid. "Ze is goed in bedenken van dates."

Al langer gaan geruchten dat Hadid (23) en Malik (25) weer samen zijn. Zo zouden ze al eerder zoenend gespot zijn in de straten van New York en postten ze begin juni een gezamenlijke foto. De twee maakten in maart nog na twee jaar een einde aan hun relatie.