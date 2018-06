Vader Meghan Markle liet prins Harry beloven actrice nooit pijn te doen

"Je bent een heer, beloof me dat je haar nooit zult slaan en ik geef je mijn goedkeuring", zei Thomas Markle destijds tegen de prins, zo vertelt hij maandag tegen Good Morning Britain.

Meghan (36) en Harry (33) trouwden op 19 mei. Haar vader kon daar niet bij zijn wegens een hartoperatie. Markle had zijn dochter dolgraag begeleid, maar moest herstellen van de operatie. "Ze waren erg teleurgesteld. Meghan heeft vast gehuild, maar ze zeiden allebei: 'Zorg goed voor jezelf, we maken ons zorgen.'"

Meghan, die zichzelf tegenwoordig de hertogin van Sussex mag noemen, werd uiteindelijk door Harry's vader, prins Charles, naar het altaar begeleid. "Ik vond het een eer. Ik had geen betere vervanging voor mij kunnen bedenken dan iemand als prins Charles."

Paparazzifoto's

Vlak voor de bruiloft kwam Thomas Markle meerdere malen in het nieuws, nadat bleek dat foto's die gemaakt leken door paparazzi, eigenlijk na een afspraak met hem waren gemaakt. Markle zou geld hebben gekregen voor foto's waarop hij te zien was in een internetcafé en terwijl hij een boek las over Groot-Brittannië.

"Dat is echt een fout geweest. Ik dacht dat het een goede manier was om mijn imago op te poetsen, maar het heeft zich volledig tegen me gekeerd. Ik voel me er heel slecht over en heb mijn excuses aangeboden."