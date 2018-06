Wibi Soerjadi heeft moeite met nieuwe relatie ex-vriendin

"Ik vind het jammer. Het is even slikken. Maar ik wist dat het over was, laat ik het zo zeggen", aldus de pianist in gesprek met Story.

Soerjadi had ruim 2,5 jaar een relatie met de achttien jaar jongere Céline. In 2015 eindigde de relatie, maar de twee bleven contact houden en de 48-jarige Soerjadi bleef hopen op een hereniging.

"In mijn liefdesleven is het nu rustig", aldus de pianist, die binnenkort verhuist naar een nieuwe woning. Zijn landhuis in Diepenheim telt 25 kamers. Voldoende voor kinderen, zo stelt de krant. Maar waar Soerjadi in het verleden altijd open was over zijn kinderwens, lijkt hij nu te twijfelen. Op de vraag of die wens er nog is, blijft hij dan ook vaag. "Misschien."