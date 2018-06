James Van Der Beek voor de vijfde keer vader geworden

De 41-jarige acteur, bekend van onder meer Dawson's Creek, laat via Instagram weten "dolblij" te zijn. Het meisje krijgt de naam Gwendolyn. Volgens Van Der Beek kwam zijn vijfde kind "net op tijd voor Vaderdag."

Van Der Beek leerde Brook in 2009 kennen in Tel Aviv. In augustus 2010 trouwden de twee in de Israëlische stad. Dochter Olivia kwam een maand later ter wereld. De andere kinden van het stel zijn Joshua (6), Annabel Leah (4) en Emilia (2).