Vaderdagoverzicht: André voelt zich rijk mens en Jan meest trotse papa

Zo plaatste Jan Smit een foto op Instagram van zijn kinderen. "Vergeet awards van goud, platina of diamant", schrijft de zanger. "Hier zit de meest trotse papa van het land!"

Vaderdag hoeft volgens André Hazes niet iets treurigs te zijn als je geen vader meer hebt. "Hij blijft altijd in je hart, in je hoofd en in je leven. Maar onderweg ontmoet je ook andere mensen die een leegte opvullen."

De zanger schrijft over zijn geluidsman Peet Schouten. "Hij is al langer om mij heen dan mijn eigen vader en ik weet, ik voel, dat hij mij als zijn zoon ziet."

"En mijn schoonvader, die mij vanaf dag één, wat nu al vier jaar geleden is, heeft opgevangen en in zijn hart gesloten heeft en mij een heel andere kijk op sommige dingen in het leven heeft gegeven. Ik ben een rijk mens!"

Ook zijn eigen zoon wordt genoemd. "Vanochtend toch nog even een cadeautje kunnen krijgen van mijn vriendje."

Alex Klaasen houdt het bij een hartje voor zijn vader.

En ook Patrick Kluivert plaatste een foto van zijn vader. "Fijne Vaderdag voor deze man. Pap, ik hou van je."