Opnieuw sportprogramma presenteren lijkt Humberto Tan 'heerlijk'

"Sport ligt me nog steeds na aan het hart, dus ik zal zeker in de toekomst wel iets met sport willen doen", zei Tan, die in het verleden onder meer Studio Sport en Eredivisie Live presenteerde. "Maar ik weet niet of ik dat nu meteen al zou willen doen."

Eigenlijk was Tan van plan een paar maanden van de buis te verdwijnen. Hij is echter al druk bezig met de opnamen van Dance Dance Dance, dat dit najaar weer te zien is op RTL4. "Ik was van plan om tot januari 2019 niks te doen. Dan kan je al geen sport doen, omdat je dan het begin van het seizoen mist."

Een sportprogramma lijkt Tan "heerlijk". "Het is niet voor niks dat Louis van Gaal ook is uitgenodigd in de laatste uitzending", zei hij. "Ik heb nog steeds veel met sport."