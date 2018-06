André Rieu let door virale infectie beter op eigen gezondheid

"Die infectie en slopende periode daarna gingen me niet in de koude kleren zitten", vertelt Rieu zaterdag aan De Telegraaf.

Vanaf 4 juli geeft hij weer een reeks concerten op het Vrijthof in Maastricht. "Als een sportman op het hoogste niveau bereid ik me voor op die marathonoptredens. Ik kan me dan niet veroorloven dat mijn geest of lichaam hapert. Ik had acht jaar geleden een virale infectie in mijn evenwichtsorganen. De situatie verergerde destijds, omdat ik vermoeid was geraakt door die vele optredens."

De muzikant zegt van zijn ziekteproces geleerd te hebben. "Ik denk meer aan mijn gezondheid dan ooit daarvoor. De problemen met mijn evenwichtsorganen zijn gelukkig nooit meer teruggekomen", aldus Rieu.

"Ik doe er alles aan om fit te blijven. Zo zorg ik dat alles in balans en harmonie is, net zoals de muziek die we spelen. Op die manier houd je het heel lang vol", zegt de muzikant.

"Ik leef gezond, sport onder professionele begeleiding met mijn personal trainer en draag er zorg voor, dat ik voldoende rust neem. Op concertdagen doe ik niets anders dan me voorbereiden op het concert. Geen afspraken en geen interviews."