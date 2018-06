Sebastiaan Labrie was nooit van plan om aan kinderen te beginnen

"Tot ongenoegen van de oudermaffia", vertelt de acteur en presentator in een zaterdag gepubliceerd interview met Vrouw. "Die zeiden: 'Het leven is echt minder waard zonder kinderen. Jullie weten niet wat jullie missen.' Dan zei ik: 'Nee hoor, we hebben bewust voor alleen elkaar gekozen'", aldus Labrie.

"Jarenlang gebruikten we een app die de cyclus mat om een zwangerschap te voorkomen. Het ging altijd goed. 'Misschien moeten we binnenkort toch maar eens iets definitiefs doen', zeiden we tegen elkaar."

Vrij snel na die opmerking werd Kim zwanger. "Het voelde een beetje alsof het zo moest zijn. Iets later en het zou definitief niet meer hebben gekund. En achteraf gezien, nu ik een kerngezond kind heb gekregen met mijn grote liefde, kan ik alleen maar zeggen: de oudermaffia had gelijk."

Het stel zegt het "weloverwogen" bij één kind te houden.