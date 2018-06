Tino Martin ziet overleden zus als zijn voorbeeld

"Zoveel tegenslag, zoveel pijn en verdriet, maar altijd vrolijk en vol energie", blikt Martin zaterdag terug in het AD. Van der Valk overleed eind april op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

"Toen ik een jaar of zes was, werd mijn zus al ziek. Zij was dertien. Het was kantje boord. We hebben daarna altijd rekening gehouden met het ergste. Ze droeg een gen waardoor haar lichaam altijd kankercellen aanmaakte. De dood reisde als het ware mee. Het is een wonder dat Kim uiteindelijk 41 jaar is geworden."

De volkszanger verwerkt het verlies door "door te gaan", zo vertelt hij. "Als ik thuisblijf, de gordijnen dichtdoe en met een fles whisky op de bank blijf zitten, ga ik naar de klote."

Ziggo Dome

Zaterdagavond staat Martin in de Ziggo Dome, waar hij zijn zus tijdens het optreden ook wil eren. "Sowieso met twee nummers. Forever Young, dat Beyoncé met Jay-Z gecoverd heeft, en Love is a Message van MFSB. Dat was al gepland", vertelt hij.

"En ik zou het mooi vinden om een groot portret van haar te tonen, maar daarover beslis ik op het laatste moment. Ik wil niet dichtklappen."