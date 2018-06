Ron Blaauw 'erg geschrokken' na brand in restaurant Ron Gastrobar

"Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak", laat Blaauw weten in een reactie. "Het belangrijkste is dat al mijn medewerkers veilig en ongedeerd zijn."

Momenteel is de kok samen met zijn partners bezig om de opgelopen schade op te nemen en reparatie te plannen.

"We hopen zo snel mogelijk weer open te kunnen gaan. Uiteraard houden we onze gasten op de hoogte van de voortgang. We willen onze gasten alvast bedanken voor het begrip. De brandweer heeft fantastisch werk geleverd en de bezorgde buren kwamen langs om te kijken of wij allemaal veilig waren."

Ongedeerd

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan rond 11.00 uur in het afvoerkanaal van de afzuigkap tijdens het koken. Het ging volgens de woordvoerder om een lastige brand, omdat de afzuigkap moeilijk bereikbaar was. Rond 12.10 uur was de brand geblust.

Ten tijde van het uitbreken van de brand was het restaurant gesloten, maar waren er ongeveer vijftien tot twintig medewerkers aanwezig in het pand. Zij zijn naar buiten gebracht en vier medewerkers zijn uit voorzorg nagekeken door hulpdiensten.

De 50-jarige chefkok heeft in totaal drie restaurants in Amsterdam. In 2013 sloot zijn restaurant Ron Blaauw Amsterdam, dat in het bezit was van twee Michelinsterren. Hij opende daarna op dezelfde locatie Ron Gastrobar, een meer "toegankelijk" restaurant in een lagere prijscategorie. Dit kreeg in 2014 eveneens een Michelinster.