Socialemediaoverzicht: Ariana hint op verloving en pikante video Doutzen

In een relatie, vrijgezel en weer in een nieuwe relatie: voor sommige mensen duurt het even om over een break-up heen te komen, maar Ariana Grande heeft daar geen enkele moeite mee. De zangeres had ruim twee jaar een relatie met rapper Mac Miller, verbrak die en had meteen een nieuwe vriend.

Dat tempo lijken Ariana en Pete Davidson aan te willen houden; de twee zouden zich verloofd hebben. Hoewel een foto van een verlovingsring nog ontbreekt op sociale media, zijn er volgens fans voldoende hints om aan te nemen dat het waar is. Zo schreef Ariana verschillende berichten achter elkaar dat ze zo gelukkig is en van iedereen houdt en zei ze tegen zangeres Camilla Cabello, die ze regelmatig haar 'echtgenote' noemt, dat het tijd was voor een gesprek, waarna de twee 'scheidingsonderhandelingen' zijn gestart.

Slanke Patty

Van Patty Brard is al een tijdje bekend dat ze een maagverkleining heeft gehad, maar deze week krijgen haar volgers op Instagram pas echt te zien wat voor effect dat heeft gehad. Waar de presentatrice het lange tijd hield bij selfies en hier en daar wat foto's waar ze volledig op staat, zien we Patty deze week meerdere keren in haar geheel. De complimenten vliegen de diva om de oren: volgers vinden dat de 63-jarige voormalig zangeres er prachtig/fantastisch/goed/jonger uitziet.

Verliefde Anouk

Anouk is op vakantie, op een onbekende plek, en is gelukkig. De 43-jarige zangeres deelde eerder deze week op Instagram een foto van zichzelf en Dominque, de vader van haar jongste kind, terwijl ze genoten van de zon. Die foto is inmiddels, om onbekende reden, verwijderd, maar het vakantiegevoel blijft. Nu deelt ze een korte video waarin ze niets zegt, slechts gelukzalig in de camera kijkt, terwijl ze op de borst van haar vriend ligt.

Geen babyfoto

De familie Kardashian is een van de meest publieke families op aarde. Kim, Khloé, Kourtney en halfzussen Kendall en Kylie Jenner delen alles met hun fans en dus valt het extra op als ze daar ineens mee stoppen. Rond haar zwangerschap deelde de jongste zus, Kylie, amper iets op sociale media. Roddelbladen wisten zeker dat ze in verwachting was, maar op Instagram, Facebook en Twitter was daar niets van te merken. En dat terwijl Kylie de meest actieve van alle zussen was.

Na de bevalling keerde Kylie terug en konden we, als vanouds, dagelijks meerdere keren zien hoe het met haar en haar dochter Stormi ging. Deze week stopte dat abrupt: Kylie heeft alle foto's van haar dochter van sociale media verwijderd en liet weten voorlopig geen nieuwe te delen. De reden? De realityster zou Stormi willen beschermen tegen alle nare mensen die vervelende berichten over haar moeder en over haar schrijven. Voorlopig moeten we het doen met foto's waar slechts kleine stukjes Stormi op te zien zijn.

Pikant

Goed, of de video die Doutzen Kroes deze week deelde nu echt onderdeel is van haar vrije tijd is de vraag, maar hij werd in ieder geval flink gewaardeerd door fans. Het model is inmiddels het gezicht van een lijn bij lingeriewinkel Hunkemöller en gaat letterlijk uit de kleren om de setjes aan te prijzen. Er zijn wat volgers die denken dat de reclame niet helemaal bedacht is voor het publiek; de lingerie valt niet half zo op als de wulpse bewegingen van Doutzen. Maar we hebben het er wel allemaal over, dus wie weet dat de beha's en slipjes met miljoenen over de toonbank gaan. Misschien toch ook een goed idee voor Sloggi, Triumph en Sapph?

Hereniging

Goed nieuws voor Samantha 'Barbie' de Jong: de realityster ziet haar kinderen Angelina en Milano weer. Dochter en zoon wonen sinds de zelfmoordpoging van Barbie bij hun vader Michael van der Plas in Spanje, maar zijn nu op bezoek bij hun moeder. De realityster kan haar geluk niet op: de kinderen krijgen poffertjes, cupcakes en gaan met mama naar de dierentuin. Het Instagram-account van Barbie stroomt over van de foto's en video's die ze deelt van haar weekend samen met de kinderen.