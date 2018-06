Bill Cosby ontslaat zijn juridisch team

Het is niet duidelijk of de twee data die gepland staan voor de uitspraak, 24 en 25 september, blijven staan nu Cosby met het team van Joseph P. Green Jr. in zee gaat, schrijft Deadline donderdag.

Het is niet voor het eerst dat de tachtigjarige Cosby met nieuwe advocaten gaat werken. Meserau en zijn team namen vorig jaar het stokje over van Brian McMonagle en Angela Agrusa. In 2015 nam hij na een jarenlange samenwerking afscheid van Marty Singer.

Nadat hij schuldig was bevonden aan misbruik van Constand, werd Cosby op borgtocht vrijgelaten. De komiek zou niet alleen Constand hebben misbruikt: de afgelopen jaren hebben meer dan zestig vrouwen gezegd door Cosby te zijn misbruikt of gedrogeerd. Veel van die zaken zijn echter verjaard.