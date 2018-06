Gisele Bündchen ziet zichzelf niet als model

"Modellenwerk is mijn baan; de carrière die ik heb gehad. Dankzij dat werk heb ik de wereld kunnen zien. Ik werd er goed voor betaald, maar het heeft nooit bepaald wie ik ben", stelt het model in Vogue.

De 37-jarige Bündchen, die in Brazilië is geboren, zegt zich in de modellenwereld altijd een buitenbeentje te hebben gevoeld. "Mijn sterrenbeeld is kreeft. Kreeften houden van hun thuis en van gezelligheid. Ik had in de modewereld altijd een houding van 'ik doe dat werk even en dan ga ik lekker naar huis'."

De verleidingen waaraan veel modellen toegeven, hebben Bündchen ook nooit geïnteresseerd. "Ik ben nooit een feestbeest geweest. Het lezen van Lao Tse (een Chinese filosoof, red.) gaat niet samen met feesten. De omgeving waarin ik verkeerde, klopte niet met de dingen waarin ik geïnteresseerd was."

Bündchen zet zich al jarenlang in voor een beter milieu. "Ons leven hangt af van de gezondheid van onze planeet. De aarde overleeft het uiteindelijk wel, maar hoe zit het met ons? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk schade toebrengen?"