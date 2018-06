Op de vraag van presentatrices Ellen Hoog en Naomi van As of hij met meer dan 5.000 mannen naar bed is geweest, antwoordt Joling: "Nou, 5.000 niet, maar 4.500 zeker wel."

"Een stuk of zes, zeven, acht daarvan waren vrouw", voegt de zanger toe. "Maar dat is wel lang geleden hoor, toen was ik nog jonger."

Joling is al lange tijd vrijgezel en had in het verleden tien jaar lang een relatie met Wino Omtzigt, die nu zijn manager is.