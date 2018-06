Jamie Foxx beschuldigd van seksueel ongewenste handelingen

De acteur zou de vrouw in haar gezicht hebben geslagen met zijn penis. Foxx noemt de beschuldiging "absurd" en klaagt haar aan voor smaad, meldt TMZ.

Het incident vond volgens de vrouw in 2002 plaats in Las Vegas. De vrouw meldde zich vorige week bij de politie met het verhaal dat ze destijds een vriendin vergezelde naar een feest bij Foxx. Ze zou orale seks met de acteur hebben geweigerd, waarop hij met zijn penis haar gezicht raakte.

De vrouw ging daarna op advies van een van de vrienden van Foxx naar huis. Ze beweert dat ze de volgende dag naar het ziekenhuis is gegaan om zich te laten behandelen voor een paniekaanval. De zaak lijkt verjaard, want in de staat Nevada geldt een verjaringstermijn van drie jaar. Desondanks heeft de politie in Nevada de zaak in onderzoek.

De advocaat van Foxx ontkent nadrukkelijk dat het incident ooit heeft plaatsgevonden. "Hij zal bij de politie van Las Vegas aangifte tegen de vrouw doen voor deze valse beschuldiging."