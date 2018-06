Willeke van Ammelrooy heeft lekkende hartklep

Eerder werd Van Ammelrooy behandeld voor eierstokkanker. "Voordat ik die operatie vanwege mijn kanker kreeg, is eerst mijn hart helemaal gecontroleerd. Dat is de standaardprocedure voor zo'n grote ingreep", vertelt ze woensdag aan Story.

"Toen is bij mij een lekkende hartklep geconstateerd. Mijn moeder had dat ook, dus helemaal onverwacht kwam het niet. De hartchirurg zei: 'Daar zul je wel een keer aan geopereerd moeten worden.'"

De actrice verwachtte dat ze snel zou moeten worden geopereerd, maar dat blijkt nog wel even te duren. "Ik zat bij de arts in het AMC en die zei ineens: 'Ik denk dat ik nog vijf jaar ga wachten, het gaat veel te goed met je.' Dat zag ik niet aankomen, maar hij zal het wel weten, lijkt me."

"We wachten dus nog even, maar uiteindelijk gaat het gebeuren. En dat heeft ook een positieve kant. Mijn moeder heeft er door dezelfde operatie twintig jaar bij gekregen, dus daar teken ik voor."

Van Ammelrooy vindt het wel lastig dat ze door de operatie een tijdje niet kan werken. "Ik kan niet leven zonder te werken. Ik heb geen liggende gelden en Marco (Bakker, haar echtgenoot, red.) ook niet. Dat is af en toe best even spannend, maar wij kunnen tegenwoordig ook met minder toe. Dat gaat al jaren uitstekend."