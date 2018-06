Wim Kieft weer samen met ex-vriendin Suzanne Martens

Martens verliet Kieft volgens Story op de dag van de begrafenis van haar schoonvader.

Kieft vertelt aan het blad dat het hem motiveerde stappen te ondernemen om zijn leven te beteren. Meteen na de uitvaart van zijn vader liet hij zich opnemen in een afkickkliniek, waardoor hij zijn verslaving nu onder controle heeft.

De oud-international van Oranje zegt dat Martens en hij nu alweer een tijdje bij elkaar zijn. "Dat is heel erg fijn. We zijn uit elkaar gegaan in de tijd dat ik problemen had. Nu hebben we het weer heel fijn samen."

Kieft en Martens waren niet getrouwd.