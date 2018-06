'Rechter vindt dat Angelina Jolie kinderen te veel bij Brad Pitt weghoudt'

Uit documenten in handen van US Magazine zou blijken dat de rechter het "schadelijk" vindt dat Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en de tweeling Knox en Vivienne (9) hun vader zo weinig zien.

Volgens de rechtbank is het van belang dat de kinderen een gezonde en sterke relatie opbouwen met hun vader. Daarom is een nieuwe omgangsregeling opgesteld voor de zomer.

Uit de regeling blijkt dat Pitt zijn kinderen vaker mag bezoeken. Dat gebeurt in Londen, waar Jolie momenteel een huis huurt. Zo mag de acteur zijn kinderen in juni tien dagen lang zien en in juli ook meerdere dagen.

De zestienjarige zoon Maddox mag zelf bepalen hoe vaak hij zijn vader ziet.

Psycholoog

Er moet wel een kinderpsycholoog aanwezig zijn als Pitt zijn kinderen bezoekt. In het document zou ook staan dat Jolie slechts één keer mag bellen als Pitt bij de kinderen is. Daarnaast mag de acteur zijn kinderen sms'en en heeft Jolie niet het recht deze berichten in te zien.

Na de breuk, die in september 2016 is aangekondigd, kwam naar buiten dat de 54-jarige Pitt jarenlang te veel alcohol heeft gedronken. De kinderen zijn bij hun moeder gaan wonen en Pitt mocht ze op gezette tijden en onder toezicht bezoeken.