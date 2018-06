Sharon Doorson bevallen van dochter Maliya

"We zijn helemaal verliefd", laat Doorson weten via haar management.

"Het is geweldig om opeens ons meisje in onze armen te mogen hebben. Het is echt genieten en we zijn dolgelukkig."

Doorson deed in 2004 mee met het programma Popstars: The Rivals, daarin vormde ze de meidengroep Raffish met onder anderen Eva Simons. In 2011 deed ze als soloartieste mee aan The Voice of Holland en in 2013 bracht ze haar soloplaat Killer uit.