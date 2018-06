Patricia Paay loog over leeftijd van echtgenoot

"Ik dacht in 2016: ik maak hem gewoon iets ouder. Dat klinkt wat beter", aldus Paay tegenover De Telegraaf. Zij vierde onlangs haar 69e verjaardag, terwijl Hinfelaar volgens documenten in handen van de krant in januari zijn 30e verjaardag vierde.

Paay bevestigde in 2016 een relatie te hebben met Hinfelaar, met wie ze in 2017 trouwde. Destijds zei ze dat hij 32 jaar oud was, maar nu blijkt dat hij toen 28 jaar oud was.

Paay gaat in de krant verder niet in op de reden voor het liegen over het leeftijdsverschil. In het verleden heeft ze ook relaties gehad met jongere mannen. Met Maurice Dix scheelde ze veertig jaar en met ex-man Adam Curry scheelde ze ruim vijftien jaar.