Alec Baldwin denkt dat hij Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen

"Het zou de grappigste, spannendste en gekste campagne worden", aldus Baldwin in het interview. "En ik zou absoluut winnen."

Later ging Baldwin serieuzer in op een politieke carrière. Op de stelling van Stern dat het bijzonder zou zijn als de acteur de hoop van de Democratische partij is, antwoordde hij: "Dat ben ik niet. Ik zeg dit alleen omdat niemand een idee heeft wie het wel gaat doen. Ik hoop dat een geweldig persoon zich meldt."

Toch liet hij wel enige politieke ambitie doorschemeren. "Ik zou heel graag in aanmerking komen voor zo'n positie. Om alles weer wat logischer te maken. Er zijn zo veel zaken die dit land nodig heeft die zo voor de hand liggen."

Melania Trump

In het gesprek vertelde Baldwin, die de Amerikaanse president Donald Trump regelmatig nadoet in het programma Saturday Night Live, ook dat hij van twee "machtige personen in Washington" heeft vernomen dat first lady Melania Trump groot fan is van Baldwins imitaties van haar echtgenoot. "Blijkbaar kijkt ze er online naar. Ze moet dan heel hard lachen en roept de hele tijd: dat is hem."