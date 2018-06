Daley Blind en vriendin Candy Rae Fleur gaan trouwen

"Mijn prachtige verloofde", schrijft de 28-jarige international van Nederland bij een foto van zijn vriendin op Instagram. Wanneer het tweetal elkaar het jawoord geeft, is nog niet bekend.

Blind en Fleur wonen samen in Manchester. Het model heeft haar huis in Amsterdam ook aangehouden. De danseres is voor werk veelvuldig in de hoofdstad.

Ze danst onder meer bij shows van De Toppers, was te zien tijdens avonden van dancefeest Sensation en is als danseres actief bij The voice of Holland.