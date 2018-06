Acteur Vince Vaughn opgepakt om rijden onder invloed alcohol

Dat melden Amerikaanse media.

De 48-jarige acteur, bekend van rollen in The wedding crashers en The break-up, werd in Manhattan aangehouden om een blaastest te doen. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken, waarna hij werd aangehouden.

Vaughn werd tot 4.00 uur zondagmorgen vastgehouden. De politie heeft een aanklacht tegen de acteur ingediend wegens het belemmeren van het werk van de politie.

Een onbekende medepassagier werd ook gearresteerd, omdat hij niet wilde meewerken. Tegen een borgsom van 35.000 euro mochten Vaughn en de passagier weer vertrekken.