Acteur John Stamos huilt elke dag om zoon Billy

"Elke seconde bid je dat je het kind in leven mag houden. Elke dag is anders, de tijd is erg ongrijpbaar geworden, dingen gaan gewoon zo snel voorbij. Het is geweldig. Ik heb bijna elke dag gehuild door hem gewoon aan te staren", aldus de Full House-ster in gesprek met People.

Billy heeft volgens zijn trotse vader diens kenmerkende glimlach geërfd, maar laat deze nog niet op het gewenste moment zien. "Hij heeft mijn grimas", zegt Stamos. "Maar die komt pas als ik de camera uitzet. Dat moet ik nog beter regelen als hij een echte zoon van zijn vader wil worden."

De 54-jarige acteur en de 31-jarige Caitlin McHugh kregen hun eerste kind op 16 april. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie.