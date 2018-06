Christina Aguilera vreest oordeel kinderen over oude clips

De 37-jarige zangeres heeft met name haar twijfels over de video van haar hit Dirrty uit 2002, waarin Aguilera schaars gekleed in een boksring staat te dansen.

"Ik denk weleens aan de dag dat mijn dochter en zoon de video van Dirrty zien en wat ze dan zullen denken", zegt Aguilera in een interview met Zane Lowe voor Beats 1.

Ze hoopt dat de tienjarige Max en de driejarige Summer het zullen begrijpen. "Ik heb altijd een boodschap en die draag ik ook uit met mijn lichaam. Maar wat goed is voor mij, hoeft niet voor haar of voor een andere vrouw zo te zijn. Het is de manier waarop ik me sterker in mijn eigen lichaam voel en mijn eigen kracht laat zien. En dat was hoe ik me op mijn 21e voelde."

Aguilera hoopt dat Summer dat later ook zo ziet. "Ik hoop dat ze ook een slimme, onafhankelijke vrouw wordt", aldus de zangeres.