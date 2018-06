Tattoo-artiest Kat Von D wil kind 'veganistisch en zonder vaccinaties' opvoeden

Dat heeft de 36-jarige Katherine Von Drachenberg, zoals ze voluit heet, vrijdag bekendgemaakt op Instagram.

"Ik wist dat we vanaf het eerste moment dat we onze zwangerschap aankondigden, overvallen zouden worden met ongevraagd advies", schrijft Von D. "Ik was ook voorbereid op het verzet en de kritiek die we zouden krijgen als we open zouden zijn over de persoonlijke aanpak van onze zwangerschap."

"Als je niet weet hoe het is om mensen om je heen te hebben die jou belachelijk vinden, probeer dan eens openlijk veganistisch te zijn", vervolgt ze.

"En als je niet weet hoe het is om de hele wereld jou openlijk te zien bekritiseren, veroordelen en ongeïnformeerde meningen naar je toe te zien smijten, (…) probeer dan eens te zeggen dat je een natuurlijke, medicatievrije thuisbevalling in het water wil met een verloskundige en zwangerschapscoach en je de intentie hebt om een veganistisch kind op te voeden, zonder vaccinaties."

In mei maakten Von D en haar man Leafar Seyer, zanger van de rockgroep Prayers, de zwangerschap bekend. De twee trouwden in februari.