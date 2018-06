Frank Masmeijer niet aanwezig bij begin rechtszaak in Antwerpen

Volgens een medewerker van zijn Belgische advocaat is Masmeijer er niet omdat het verweer van de verdediging tegen de beschuldigingen donderdag nog niet zal plaatsvinden. Of verdachte Masmeijer wel bij het pleidooi zal zijn, kon hij niet zeggen.

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zei woensdag in RTL Boulevard dat de voormalige quizmaster niet aanwezig zou zijn in de rechtzaal vanwege een trauma dat Masmeijer opliep in de Belgische gevangenis. "Hij kan het psychisch niet aan."

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde de oud-presentator vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Masmeijer is op vrije voeten maar riskeert een arrestatie als hij in België is.

Het hoger beroep van in totaal 32 gedaagden begon donderdag en er zijn in juni in totaal drie zittingsdagen gepland. De verwachting is dat de aanklager donderdag wel zijn eisen zal formuleren tegen de verdachten.