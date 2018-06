Nieuwe rechtszaak Stormy Daniels tegen Trump en ex-advocaat

Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, stelt tevens dat Davidson haar verraden heeft door nauw samen te werken met Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat.

In de documenten die Daniels heeft ingeleverd bij de rechtbank staat dat Davidson en Cohen samenwerkten om de naam van de porno-actrice te besmeuren en haar te manipuleren over haar veronderstelde affaire met Trump in 2006.

De aanklacht van Daniels stelt dat de twee advocaten een "plan beraamden" waarin de geloofwaardigheid van de pornoster in twijfel getrokken zou worden en zou ook persoonlijke berichten tussen de twee bevatten.

Een woordvoerder heeft namens Davidson de beschuldigingen afgedaan als "belachelijk" en noemde de gang van zaken "de zoveelste publiciteitsstunt" van Daniels.

Daniels zou in 2006 een affaire met Trump hebben gehaad en daar 130.000 dollar zwijggeld voor hebben gekregen. De porno-actrice claimde later dat het zwijgcontract ongeldig is omdat de Amerikaanse president het niet heeft ondertekend.