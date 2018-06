Robbie Williams geëvacueerd vanwege hotelbrand

Robbie Williams was een van de gasten die in veiligheid is gebracht, melden diverse Britse media.

De Britse zanger was in het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental om zich voor te bereiden op de benefietvoetbalwedstrijd Soccer Aid voor Unicef zaterdag. Soccer Aid is een tweejaarlijks initiatief dat in 2006 werd opgestart door Williams, die ambassadeur is voor Unicef. De opbrengst van tickets en donaties gaat in zijn geheel naar het kinderfonds van de Verenigde Naties.

De 44-jarige ambassadeur van Unicef werd gespot op beelden van gasten die via de nooduitgang het hotel moesten verlaten.

Rook

Plaatselijke media melden dat circa 120 brandweerlieden met talrijke brandweerwagens naar het pas gerenoveerde Mandarin Oriental hotel aan de zuidkant van Hyde Park zijn gestuurd. De rookpluimen zijn tot in de wijde omtrek te zien.

Volgens waarnemers staat het dak van het oude pand van twaalf verdiepingen in brand. Het gebouw werd in 1889 als exclusieve herenclub gebouwd en tien jaar later voor een groot deel door brand verwoest.

Het werd in 1902 heropend als het Hyde Park Hotel. Het heeft een renovatie ondergaan die ruim 210 miljoen euro heeft gekost en in mei werd afgerond.