Egbert-Jan Weeber was tien jaar geleden 'een eikeltje'

Dat vertelt de 36-jarige dj en acteur, bekend van rollen in films als Oesters van Nam Kee en Michiel de Ruyter, in een donderdag gepubliceerd interview met Playboy.

"Je komt uit Groningen ineens in Amsterdam. Al je dromen worden werkelijkheid. Je ontmoet mensen tegen wie je opkeek. Ja, ook vrouwen."

Een aantal bedpartners wil Weeber niet noemen. "Dat is het foutste waarover je kan opscheppen." In zijn jongere jaren was hij niet altijd charmant naar vrouwen.

"Ik was gewoon heel erg met mezelf bezig. Rommelen. Dat doet toch elke gast wel een keer in zijn leven? Ik ga me er niet schuldig over voelen."

Drugs

Ook drugs heeft hij geprobeerd. "Alles wel een keer", vertelt hij. "Tussen m'n 20e en 26e heb ik een paar keer xtc gedaan. Toen ik in de spiegel keek, zag ik die vage doppies en dacht ik: nou nee, dit is niet goed. Xtc raak ik dus niet meer aan. Elk jaar doe ik nog wel iets."

"Paddenstoelen en dan dwalen in de bossen of op Terschelling in de natuur bijvoorbeeld. Urenlang in de duinen." Veel drugs gebruikt hij niet. "Het is mij al snel te heftig."

Weeber maakt zich druk om het drugsgebruik in Amsterdam. "Mensen denken niet meer na over de gevolgen. Als je staat te snuiven, dan sta je er toch even bij stil wat je in je neus stopt?"

De acteur zegt nu rustiger te zijn geworden op het gebied van drugsgebruik. "Ik ben nu op zoek naar het echte. Ik haal er niet meer zo'n kick uit. Het is eerder leeg dan tof. Je wordt er eenzamer van dan van alleen zijn."