Johnny de Mol vroeg vriendin meteen ten huwelijk toen ze zwanger bleek

De Mol en Van Schie zijn ruim twee jaar samen. Vorig jaar maakten de twee bekend te gaan trouwen.

"We waren al een keer zwanger, toen is het misgegaan. Toen werden we weer zwanger en dacht ik: nou, nu ga ik haar vragen. Of dat nou goed komt of niet, dan is dat in ieder geval duidelijk", vertelt de 39-jarige De Mol aan Naomi van As en Ellen Hoog in het SBS 6-programma 24 uur mandekking, dat woensdagavond wordt uitgezonden.

Hij nam de vierjarige dochter van Van Schie mee naar de juwelier om een ring uit te zoeken. "We hadden allemaal bloemetjes gehaald en kinderchampagne en toen Anouk binnenkwam, voordat ik op mijn knieën kon gaan zitten, riep Kiki al: 'Hij gaat je ten huwelijk vragen.'"

Eind april werd het zoontje van De Mol en Van Schie geboren. De jongen heeft de naam Johnny gekregen.