'Frank Masmeijer niet bij strafzaak door opgelopen trauma in gevangenis'

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops kan de voormalig presentator "het psychisch niet aan, omdat hij een trauma heeft opgelopen in de Belgische gevangenis", meldt hij woensdag aan RTL Boulevard.

Masmeijer bracht drie jaar geleden zeven maanden door in een Belgische gevangenis. Later liet hij weten dat hij zich "vermaakte" gedurende deze tijd. "In de gevangenis krijg je je eten, alles wordt voor je geregeld. En als je buitenkomt, ben je in de jungle. Dan moet je je rekeningen betalen en knokken."

De voormalig presentator zei eerder dat hij in hoger beroep zelf wilde aantonen dat hij vorig jaar onterecht is veroordeeld. Daarom overwoog hij de strafzaak bij het Hof van Beroep Antwerpen zelf bij te wonen. Hierbij liep Masmeijer wel een risico direct te worden aangehouden.

Volgens Knoops gaat dit dus niet door, ook omdat het juridisch niet noodzakelijk is voor het hoger beroep.

Acht jaar

Na zijn aanhouding in 2014 zat de voormalige presentator vast en zeven maanden later mocht hij de cel verlaten. Door de rechtbank in Antwerpen werd acht jaar celstraf geëist. Masmeijer ging hierna in hoger beroep en mag de uitspraak hiervan in vrijheid afwachten.

De zaak tegen in totaal 32 verdachten begint donderdag. Wanneer de zaak tegen Masmeijer aan de orde komt, is niet duidelijk.

Ontkend

De presentator van kijkcijferhits als Dinges en Holidayshow heeft zijn rol bij de drugssmokkel altijd stellig ontkend. Ook in hoger beroep blijft hij erbij dat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid, aldus Knoops die als adviseur bij de zaak betrokken is.

Als het toch tot een veroordeling komt, hoopt de verdediging dat het hof gevoelig is voor de uitkomsten van een psychiatrisch rapport. In dat rapport wordt geconcludeerd dat Masmeijer in voorarrest een zware tijd heeft gehad en dat de persoonlijke gevolgen groot zijn geweest.

Een uitspraak van het Hof van Beroep Antwerpen zal er niet eerder zijn dan halverwege september.