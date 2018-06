Guus Meeuwis gaat in twee steden samenwonen met vriendin Manon Meijers

"We wonen op en neer samen, in Amsterdam en Tilburg. We gaan samen heen en weer", vertelt de Per Spoor-zanger aan Privé.

Meeuwis heeft een villa gekocht in Tilburg van 260 vierkante meter, die is gebouwd in 1935. Hij verruilt dit huis voor een herenhuis in dezelfde stad.

De veertigjarige Meijers, werkzaam als styliste, is eigenaar van het huis in Amsterdam. Het koppel begon een relatie in 2016 en is inmiddels bijna twee jaar samen. Ze leerden elkaar kennen toen Meijers de kleding van de zanger ging verzorgen.

De 46-jarige Meeuwis was hiervoor getrouwd met Valérie. Hij trouwde in 2002 met haar. Samen kregen ze vier kinderen.