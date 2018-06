Maria Tailor denkt dat drang naar succes haar relatie heeft kapotgemaakt

De 34-jarige modeontwerpster vertelt in gesprek met Grazia dat Van den Berg (46), werkzaam als autohandelaar, haar eerste man was die erg bemiddeld is. Daardoor belandde ze in een 'jetsetwereld'.

"Voor mij was dat ook een ontdekkingsreis, met als conclusie dat geld écht niet gelukkig maakt. Je denkt dat het allemaal makkelijker en beter wordt. Maar uiteindelijk zat ik in een miljoenenhuis met prachtige sieraden en tassen, terwijl mijn gezin kapot was."

Fabriek

Tailor zou "alle weelde in een oogwenk inruilen voor een intact gezin". "Sterker nog, ik denk dat de drang om succesvol te zijn en om geld te verdienen, ons uiteindelijk kapot heeft gemaakt. Stel dat wij allebei in een fabriek hadden gewerkt en om zes uur aan de piepers hadden gezeten, dan hadden we het volgens mij wél gered."

De ontwerpster denkt, achteraf gezien, dat een man die vaak op reis is en een actief sociaal leven heeft toch niet goed bij haar past. "Maar ja, ik wist ook: daar heb ik voor gekozen en ik wilde hem niet veranderen. Ik denk dat we uiteindelijk allebei te veel hebben gewild. Misschien is dat wel de voornaamste reden voor het stuklopen van onze relatie. Het leven heeft ons ingehaald."