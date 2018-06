Tassenontwerpster Kate Spade op 55-jarige leeftijd overleden

De 55-jarige designer werd door haar huishoudster gevonden in haar huis op Park Avenue in Manhattan. Volgens TMZ heeft Spade zelfmoord gepleegd, omdat haar man Andy Spade wilde scheiden. De designer zou dat niet kunnen accepteren en is daarom uit het leven gestapt. Het stel heeft een dertienjarige dochter, Frances Beatrix.

Spade was mede-oprichter van het designerlabel Kate Spade New York, dat ze later verkocht. Het begon met de verkoop van handtassen. Later werd de collectie uitgebreid met kleding, sieraden, beddengoed, beenmode en parfums.

Kate Spade New York heeft meer dan 140 winkels in de Verenigde Staten en meer dan 175 internationale winkels, volgens de website van het bedrijf.

Comedian David Spade, de schoonbroer van de ontwerpster, postte op zijn Instagram een foto ter nagedachtenis aan de designer. "Een wazige foto maar ik vind 'm mooi. Kate en ik tijdens de familiefoto's met kerst", schreef de acteur. "We hadden zoveel lol die dag. Ze was zo scherp en gevat. Ze kon me zo hard laten lachen. Ik kan het nog steeds niet geloven."