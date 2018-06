Tyrese Gibson onderneemt nieuwe poging voogdij over dochter te krijgen

De filmster en zijn ex, Nora, clashten vorig jaar in de rechtszaal nadat ze hem ervan beschuldigde dat hij hun kind hard had geslagen.

Tijdens het voogdijgevecht, werd het Gibson verboden om de tienjarige Shayla te zien. Hij kreeg uiteindelijk voor 50 procent zeggenschap over zijn dochter, maar wil nu eenhoofdig gezag, zodat hij haar in Atlanta kan opvoeden.

Volgens rechtbankstukken die The Blast heeft verkregen, dringt hij erop aan dat het in het "beste belang" van zijn dochter zou zijn om van Los Angeles, waar zij met haar moeder woont, naar de staat Georgia te verhuizen.

Gibson zal in september weer vader worden, zijn nieuwe vrouw Samantha is zwanger. De acteur en zijn vrouw zijn van plan om de baby in Los Angeles te krijgen, maar voeden het kind op in het gezinshuis in Georgia, waar de twee hun relatie vorig jaar op Valentijnsdag begonnen.