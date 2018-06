Goedele Liekens raadt iedere vrouw aan haar baan te behouden

"Ik ben niet gemaakt om alleen te zijn. Ik heb behoefte aan standvastigheid. En voor mij betekent dat een soort rust als je thuiskomt. Of samen op reis gaan en elkaar iets te vertellen hebben, want hoe vaak zie je niet dat mannelijke vijftigers hun vrouw inruilen voor een jonger iemand?", vraagt de 55-jarige Liekens zich af in een interview in Humo.

"Die mannen hadden destijds een ­vrouwke met wie ze trouwden en die willen nu een vrouw met een babbel, een job, een achtergrond en een eigen leven. Dat maakt het soms nog pijnlijker. Daarom zou ik elke vrouw aanraden haar job te behouden. Zorg ervoor dat je je onafhankelijkheid niet verliest."

Liekens wijst er echter op dat je niet tot je laatste snik ambitieus hoeft te zijn.

"Een dagelijkse talkshow à la Gert Late Night (Belgische tegenhanger van RTL Late Night, red.), bijvoorbeeld, zou ik nooit ofte nimmer nog kunnen opbrengen. Echt waar, over my dead body. No way dat ik die energie nog heb."