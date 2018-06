Jada Pinkett Smith vond het vreselijk dat zoon op 15-jarige leeftijd uit huis wilde

"Je kwam op het punt waarop je recht in mijn gezicht zei: mama, ik moet hier weg om mijn leven te kunnen leiden", zegt Pinkett Smith tegen haar zoon, die ze met echtgenoot Will Smith kreeg, in haar Facebookprogramma Red table talk.

"Ik weet nog dat ik dacht, ondanks dat ik er kapot van was: hij heeft gelijk. Dit is de tijd. Het is tijd voor jou om uit huis te gaan." Jaden Smith vertrok daarna daadwerkelijk uit zijn ouderlijk huis.

Haar moeder Adrienne Banfield Norris, die ook te zien is in de talkshow, zegt dat nooit te hebben toegestaan. "Ik zei al toen Jaden jonger was tegen Will: we hebben geluk als we hem tot zijn zestiende thuis kunnen houden, omdat hij zo volwassen was."

Bubbel

"Als gezin leefden we in een bubbel. Hij wilde daaruit, en dat begreep ik." Jaden en zijn zus Willow (17) vertellen in het programma hoe zij het ervoeren om op te groeien in een rijk gezin.

"Ik wist niet hoe bepaalde dingen werken", vertelt de nu 19-jarige Jaden. "Mijn vader bestelt als we uit eten zijn alles van het menu en dan betaalt hij ook voor alles. Ik vroeg me dan af: is dat de bedoeling? En als ik met mijn moeder uit eten ga, bestelt ze niet alles, maar betaalt ze wel voor iedereen. Wat moet ik doen?"

"Vriendinnen vroegen of ik mee wilde naar Disneyland", vertelt Willow. "En achter mijn rug om bedachten ze dat ik alles moest betalen. Dat was pijnlijk."