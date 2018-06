Actrice Hanna Verboom weer verliefd

"Ralf en ik kennen elkaar sinds januari", vertelt de 35-jarige actrice aan De Telegraaf. "Het is nog vrij pril dus. Maar het is héél erg leuk."

Ze nam haar nieuwe vriend mee naar een Nationale Opera & Ballet.-gala. "Hanna en ik hebben allebei een passie voor Afrika. Ik ben daar veel aan het werk en Hanna heeft daar natuurlijk haar achtergrond", vertelt Ralf Roex over zijn nieuwe vriendin.

Verboom, die opgroeide in Kenia, Oeganda en Soedan, heeft haar stichting Get It Done dat kleinschalige ontwikkelingsprojecten in onder meer Afrika en Nederland steunt. Ook Roex werkt in de ontwikkelingssamenwerking. "Het is bijzonder om dat te kunnen delen", aldus Verboom.

Verboom verbrak in 2013 haar relatie met regisseur Gugi van der Velden.