Bill Cosby naar hooggerechtshof om zaak Dickinson

Dickinson beschuldigt Cosby ervan haar gedrogeerd en verkracht te hebben in een hotelkamer in 1982. Ze legde daar een verklaring over af in de rechtszaak tegen de acteur.

Zijn advocaat ontkende dat en wees op haar autobiografie uit 2002, waarin ze de avond beschrijft maar aangeeft nooit de kamer van Cosby in te zijn gegaan. De verdediging noemde haar verklaring daarop "verzonnen en schokkende smaad."

Het oud-model klaagt Cosby en zijn advocaat aan voor laster om die uitspraak. Ze beweert dat het feit dat zij een leugenaar wordt genoemd, haar reputatie schaadt.

De komiek probeerde de zaak tevergeefs te stoppen in een rechtbank in Californië. In de rechtbankpapieren die zijn nieuwe advocaat maandag indiende voor het hooggerechtshof, beargumenteert zij dat het een advocaat altijd toegestaan moet zijn om namens cliënten aantijgingen te ontkennen.