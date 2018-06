Het jongetje heeft de naam Kobus gekregen, meldt de Dokter Tinus-actrice op Instagram.

De 34-jarige Van Ardenne, die momenteel te zien is in het nieuwe seizoen van Smeris, beviel in februari 2016 van dochter Dees.

De actrice begon haar carrière als Sira Schilt in de Zoop-serie en -films. Later was ze onder meer te zien in Onderweg naar Morgen en in 2014 deed ze mee aan Expeditie Robinson.