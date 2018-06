Linda de Mol kon 'dikke ton' verdienen met reportage in Playboy

De 53-jarige presentatrice en actrice ging, zoals bekend, niet in op het aanbod. De Mol licht het aanbod toe in de editorial van het nieuwe Linda-nummer, dat het thema 'Dit is mijn lijf' heeft.

"Ik weet dat ik daar (haar borsten, red.) mazzel mee heb, want bij veel vrouwen van vijftig-plus doen ze een wedstrijdje welke van de twee het eerst bij de taille hangt. Maar ja, als ik die had willen laten zien op de cover van een blad, had ik er tien jaar geleden nog dik een ton mee kunnen verdienen bij de Playboy en dat durfde/wilde ik toen al niet."

Miss Holland-lijf

De Mol pleit er verder voor dat vrouwen hun lichaam op iedere leeftijd proberen te waarderen.

"Op mijn twintigste met een lang, slank Miss Holland-lijf was ik al onzeker. Later (…) snapte ik niet hoe ik toen in hemelsnaam onzeker kon zijn geweest over mijn lijf. Rond mijn veertigste herhaalde zich dat. (…) En nu zou ik natuurlijk een moord doen voor het lichaam dat ik had toen ik veertig was."