Kjeld Nuis had bijna document huwelijkse voorwaarden getekend

"De notaris bij wie we ons geregistreerde partnerschap zouden vastleggen, had ons kennelijk verkeerd begrepen. Toen we kwamen om te tekenen, stelde hij allemaal vreemde vragen. Of we nog een mooie reis hadden gepland, hoe we het gingen vieren. Op het moment dat we onze handtekening zouden zetten, zag ik ineens iets staan over huwelijkse voorwaarden", zegt de bekroonde schaatser in een interview in Linda.

Nuis, die tijdens de Winterspelen van Pyeongchang twee keer goud won, vond de verwarring naderhand erg grappig en volgens de sporter heeft hij wel degelijk het gevoel dat hij met zijn partner getrouwd is. Het geregistreerde partnerschap is voor Nuis een manier om De Robles en hun kindje Jax van een veilige toekomst te voorzien.

"Jill stu­deert nog en voedt Jax grotendeels op. Ik zorg voor het geld, dus ik wil niet dat zij ooit in de problemen raakt, mocht mij iets overkomen. Dankzij haar kan ik me zo focussen op mijn sport én vader zijn."