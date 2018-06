'Taylor Swift bouwt vier meter hoge muur rond huis'

Swift zou volgens TMZ muren van ruim vier meter hoog rond haar huis willen plaatsen.

Uit documenten die in handen zijn gevallen van de entertainmentsite blijkt dat de artiest inmiddels toestemming heeft gekregen voor de muren. Deze toestemming was nodig omdat het huis van Swift wordt aangemerkt als een historisch monument.

De nieuwe muur zal worden geplaatst achter de huidige muren rondom haar woning. "Dit is bedoeld om de veiligheid en de privacy van Swift op te hogen, wegens meerdere pogingen van personen om de woning binnen te dringen via de bestaande, lagere muur", valt te lezen in de documenten.

De muur zal ook worden gedecoreerd met klimop en bosjes, zodat eventuele gaten in de muur bedekt worden en niemand van buiten naar binnen kan kijken.

Schuldig bevonden

In april zou de man geprobeerd hebben over een muur te klimmen, terwijl hij de naam van de zangeres riep. Swift was op dat moment niet thuis.

Beveiligingsmedewerkers van Swift sommeerden de man van de muur af te gaan en toen hij dat weigerde werd de politie gebeld. Volgens hen is de man schuldig bevonden aan het betreden van, voor hem, verboden terrein en het weigeren van het verlaten van Swifts tuin.

