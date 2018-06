Huis Jan Jaap van der Wal grotendeels verwoest door brand

Volgens het Noordhollands Dagblad begon de brand in de nacht van zondag op maandag rond 1.15 uur. Een kleine twee uur later kon het sein brandmeester gegeven worden. Volgens de brandweer is de brand aan de achterzijde van de woning ontstaan op de plek van de open haard.

De woning, gelegen in het Noord-Hollandse Katwoude, heeft door de bluswerkzaamheden veel waterschade opgelopen. "Er is schade, en dat wordt momenteel geïnventariseerd", aldus de woordvoerster van Van der Wal. Of het huis in de toekomst nog bewoonbaar zal zijn, is vooralsnog niet bekend.

Van der Wal is sinds september 2010 getrouwd met de 41-jarige Duiijvestein. In april 2017 werd hun zoon Tove geboren.