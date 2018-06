Guido Spek zoekt spanning door werkzaamheden te combineren

In het komende theaterseizoen speelt Spek in de productie Late Lente. "Het zal een achtbaan worden, maar ik denk dat er nog meer te combineren valt", vertelt de acteur en muzikant in het AD.

Spek ziet kansen om de theatertour te koppelen aan een aantal concerten. "Als we ergens in een stad voorstellingen spelen, kan ik dat daar op een andere avond misschien wel doen", aldus de GTST'er.

"Het land in, nieuwe plekken, andere omstandigheden. Spelen in de zaal geeft een lekker gevoel. Alsof je een wedstrijd speelt. Een ander soort spanning dan in de studio waar je geen publiek hebt en alles nog gemonteerd moet worden."

Toch blijft zijn rol als Sjoerd Bouwhuis in Goede tijden, slechte tijden zijn basis. "Ik zat laatst te denken dat ik al langer in GTST speel dan op school heb gezeten. Nu leek vooral die middelbare school wel episch lang. Maar nee, GTST verveelt zeker niet. De verhaallijnen, mijn collega’s. En bijzonder dat je al zolang iets maakt met een bepaalde groep mensen op dezelfde locatie, maar wat toch elke keer weer nieuw is."